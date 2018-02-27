Hastanede Dehşet; Doktor, Tartıştığı Temizlik Şefini Tabancayla Vurdu (4)
TEMİZLİK PERSONELİ ŞEFİNİ YARALAYAN DOKTOR SERBEST BIRAKILDIManisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla 3 el ateş edarak ağır yaraladı.
TEMİZLİK PERSONELİ ŞEFİNİ YARALAYAN DOKTOR SERBEST BIRAKILDI
Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla 3 el ateş edarak ağır yaraladı. Top ayrı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Dr. L.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),