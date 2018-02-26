Hastanede Dehşet! Doktor, Tartıştığı Temizlik Şefini Tabancayla Vurdu
Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş ederek ağır yaraladı.
Karnından ve bacaklarına kurşun isabet eden Halil Top aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Dr. L.A. ise gözaltına alındı.
ACİL SERVİSTE PANİK YAŞANDI
Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil Servis'te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top'a peşpeşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.'yı gözaltına aldı.
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Bu olayın basit bir tartışmadan kaynaklandığına kesinlik ile inanmıyorum namus ile alakalı bir durumdan dolayı olduğunu düşünüyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır4545: yanılmamışım1 Yayından Kaldır4545: L. A. ’nın ilk ifadesinde, Top’un, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi B. A. ile ilişkisi olduğunu, bu yüzden ruhsatlı tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.2 Yayından Kaldır
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Olayı meslekle bağdaştırmayın Çok mantıklı değil Ve şundan emin olmadan saçma yorumlar yapmayın Temizlik işçisinin birilerinin arkasına saklanıp işi boşvermişşiğiniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Olayı meslekle bağdaştırmayın Çok mantıklı değil Ve şundan emin olmadan saçma yorumlar yapmayın Temizlik işçisinin birilerinin arkasına saklanıp işi boşvermişşiğiniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır