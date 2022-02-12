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Son dakika haberi... Hastanede dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı, arkadaşı ile birlikte tomografi odasını birbirine kattı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı, arkadaşı ile birlikte tomografi odasını birbirine kattı. Sağlık çalışanına saldıran zanlılar, odada bulunan 30 bin dolarlık bir cihaza da zarar verdi. 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı dehşet anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Sultangazi'de bacağından vurulan Talip Gönültaş, hastaneye getirildi. Doktorlar tarafından muayene edilen Gönültaş'ın tomografisi istendi. Tomografi odasına getirilen şahıs birden bağırmaya ve çevreye saldırmaya başladı. Yanındaki refakatçi Jiyan Özkaya ile birlikte odada dehşet saçan zanlılar, cihazlara zarar verdi. Yaklaşık 30 bin dolar değerindeki cihaza hasar veren şahıslar, tomografi odasında görevli sağlık çalışanına saldırmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşayan sağlık çalışanı, kendisini odadaki camlı bölmeye kilitledi. Ancak gözü dönmüş zanlılar cama vurarak odaya girmeye çalıştı. Zanlılara direnen sağlık çalışanı devrilen camı iterek yerine yerleştirdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sağlık çalışanının ihbarı üzerine olay yerine hastane güvenlik görevlileri geldi. Zanlıları durdurmaya çalışan güvenlik görevlileri Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaşanan arbedede yaralandı.

Polis tarafından gözaltına alınan Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Hastanede dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Hastanede dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Hastanede dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Hastanede dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Hastanede dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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