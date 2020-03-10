Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı
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Gaziantep, Genç, Yerel

Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı

Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan personelin çantadaki cüzdanı, hasta yakını gibi hastaneye giren bir genç tarafından çalındı.

10.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:02
Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı

Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan personelin çantadaki cüzdanı, hasta yakını gibi hastaneye giren bir genç tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan özel bir hastaneye hasta yakını gibi giren bir genç hastanenin ofis kısımlarında yaptığı keşfin ardından boş bir odaya girerek, çantanın içerisinde bulunan para dolu cüzdanı çaldı. Genç, hırsızlığın ardından kısa sürede hastaneden ayrılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gencin eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Gencin adresine de ulaşan ekipler, ismi açıklanmayan genci gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındı.

Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı

Kaynak: İHA

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Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı

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