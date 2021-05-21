Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi
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Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi Yüzük parmağını bu hale getirdi Parmağı yüzüğüne sıkışan şahsı kangren olmaktan itfaiye kurtardı Kayseri'de parmağı yüzüğe sıkışan bir şahıs kangren olmaktan itfaiye sayesinde kurtuldu.

Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi

Yüzük parmağını bu hale getirdi

Parmağı yüzüğüne sıkışan şahsı kangren olmaktan itfaiye kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'de parmağı yüzüğe sıkışan bir şahıs kangren olmaktan itfaiye sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de parmağı yüzüğe sıkışarak sıkışan bir şahıs, Parmağında oluşan şişlik nedeni ile hastaneye gitti. Hastanede sıkışan parmak yüzükten çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü spiral yardımı ile keserek, kangren olmaktan kurtardı. Yaralı şahıs tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi
Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi
Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi
Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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