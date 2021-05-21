Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi

Hastanede çıkartılamayan yüzük için itfaiye geldi Yüzük parmağını bu hale getirdi Parmağı yüzüğüne sıkışan şahsı kangren olmaktan itfaiye kurtardı Kayseri'de parmağı yüzüğe sıkışan bir şahıs kangren olmaktan itfaiye sayesinde kurtuldu.