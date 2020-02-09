Hastanede çıkan yangın söndürüldü: 37 yetişkin ve 42 bebek tahliye edildi

09.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:11

İzmir'de özel bir hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Can pazarının yaşandığı yangında 37 yetişkin hasta ve 42 bebek hastaneden tahliye edildi.

Konak ilçesi Üçyol semtinde 7 katlı özel bir hastanenin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Teknik departman kısmında çıktığı düşünülen yangın büyük paniğe yol açarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada bulunan hastaların tahliye işlemi de sona erdi. 37 yetişkin hasta ile 42 bebeğin tahliye edildiği belirtildi. Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.

Görgü tanıkları, yangın nedeniyle korkuya kapıldıklarını belirterek, itfaiye ekibinin başarıyla yangını söndürdüğünü söylediler.

"ZARAR GÖREN HASTA YOK"

Hastanenin başhekimi Dr. Nuri Nasır, yangının sadece çatı bölümünü etkilediğini, yangında zarar gören hastanın bulunmadığını kaydetti. Nasır, "Bugün 10.30 sıralarında hastanenin teknik bölümünün bulunduğu çatı tarafında bir yangın çıktı. Yangın ekiplerimiz, itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Tedbiren tüm hastalarımızı, grubumuzun bağlı olduğu hastanelere naklettik. Hastane afet planı ve hazırlığımız vardı. Hastane afet planına uygun bir şekilde tüm hastalarımızı sağlıklı bir şekilde naklettik. Hiçbir hasta zarar görmedi, tedavilerine devam ediliyor. Yangın, hastanenin üst katına sirayet etmedi, çatı katı ile sınırlı kaldı. Yeni doğan yoğun bakım servisinde 42 bebeğimiz vardı. 42 bebeğimizin tamamını sağlıklı bir şekilde tahliye ettik. Erişkin yoğun bakımda yatan 27 ve diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı da tahliye ettik. Yangın sebebi araştırmalar sonucunda anlaşılacaktır. Yangın kontrol altında. Çatı katında teknik cihazlar bulunuyordu, kullanım alanı değildi" açıklamasını yaptı.

(Sinan Yeniçeri - Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA