Hastanede çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastanede çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Hastanede çıkan yangın korkuttu
10.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangın nedeniyle hastanede maddi hasar oluştu.

Yangın, Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Özel Medicalpark Hastanesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanenin Dermatoloji Bölümündeki epilasyon cihazlarının elektrik aksamından yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, duman altında kalan katı söndürme çalışmalarına başladı. Yangından dolayı hastanenin 2. katı tamamen boşaltıldı. Üst katlarda tedavisi devam 16 hasta kendi rızalarıyla tahliye olurken, 27 hastanın tahliyesine gerek duyulmadığı belirtildi. Havalandırmaların kapatılmasından dolayı üst katlara duman çıkışı engellendi. Diğer katlarda dumandan etkilenen olmadığından hastaların tedavileri devam etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaralanın olmadığı hastanede maddi hasar oluştu. Duman tahliye çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor Güncel
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi Yaşam
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı Yaşam
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Ali Sunal Ozan Güven Mabel Matiz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Hastanede çıkan yangın korkuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 00:28:42. #1.15#
title