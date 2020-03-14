Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2) TUTUKLANDIKonya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDIKonya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA