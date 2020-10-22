Hastanede bomba paniği
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Hastanede bomba paniği

22.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:22

Gaziantep'te bir hastanenin bahçesine bırakılan şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı.

Gaziantep'te bir hastanenin bahçesine bırakılan şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan paketten çarşaf çıktı.

Kentte hareketli anların yaşanmasına neden olan olay 25 Aralık Devlet Hastanesinin arka bahçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın polise ihbarı üzerine hastane bahçesine gelen ekipler paketin etrafından güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha uzmanının koruyucu kıyafetle kontrollü şekilde patlattığı paketten çarşaf çıktı.

Şüpheli paket ihbarı üzerine hastane bahçesine gelen basın mensuplarına hastane güvenliği engel olmaya çalıştı. Covid 19 bulaşma riskine rağmen gazeteciye temas ederek, dışarı çıkartmaya çalışması çevredekilerin tepkilerine neden oldu.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Karşıyaka Polis karakolu yakınına bırakılan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki zaman ayarlı bomba da vatandaşların ve polisin dikkati sayesinde fark edilerek imha edilmişti. - GAZİANTEP

Hastanede bomba paniği
Hastanede bomba paniği
Hastanede bomba paniği
Hastanede bomba paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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