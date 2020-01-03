Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

03.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:37

KAYSERİ'de aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ve K.S. (17) ayrı ayrı muayene için gittikleri hastanede karşılaşınca tartışarak, birbirlerini bıçaklayıp yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi Poliklinikler bölümünde meydana geldi. Daha önceden aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ö.K. ve K.S, ayrı ayrı muayene olmak için gittikleri hastanede karşılaştı. Ö.K. ve K.S. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ö.K. ve K.S., birbirlerini bıçaklayarak, yaraladı. Ö.K. ve K.S., sedye ile aynı hastanenin acil servisine götürülerek, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA