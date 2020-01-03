Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ'de aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ve K.S. (17) ayrı ayrı muayene için gittikleri hastanede karşılaşınca tartışarak, birbirlerini bıçaklayıp yaraladı.

03.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:37
Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

'de aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ve K.S. (17) ayrı ayrı muayene için gittikleri hastanede karşılaşınca tartışarak, birbirlerini bıçaklayıp yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şehir Hastanesi Poliklinikler bölümünde meydana geldi. Daha önceden aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ö.K. ve K.S, ayrı ayrı muayene  olmak için gittikleri hastanede karşılaştı. Ö.K. ve K.S. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ö.K. ve K.S., birbirlerini bıçaklayarak, yaraladı. Ö.K. ve K.S., sedye ile aynı hastanenin acil servisine götürülerek, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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