Hastanede araç park yeri sorunu
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Hastanede araç park yeri sorunu

Hastanede araç park yeri sorunu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkı 570 araç kapasitesine rağmen yetersiz kalınca, araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar kaldırımları kullanmak zorunda kalıyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkı 570 araç kapasitesine rağmen yetersiz kalınca, araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar kaldırımları kullanmak zorunda kalıyor.

Bilecik'te geçtiğimiz eylül ayında 300 yatak kapasiteli 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağı, acil servis poliklinik ile birlikte 38 yatakla, diyaliz ünitesinde ise 21 yatak, hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete girmişti.

Araç parkı sorunu

Hastane bahçesine yapılan otopark alanının yetersizliği 8 aydır vatandaşları adeta çileden çıkartıyor. Hastaneye gelen vatandaşlar 570 araçlık otoparka rağmen araçlarını park edecek yer bulamazken, kimi kaldırıma kimi de hastanenin yanında bulunan mezarlık alanına araçlarını park ediyor. Vatandaşlar yetkililerden bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyor. - BİLECİK

Hastanede araç park yeri sorunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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