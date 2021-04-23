Hastanede 23 Nisan kutlaması
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Hastanede 23 Nisan kutlaması

Hastanede 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastaneye gelen palyaço, çocukları eğlendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastaneye gelen palyaço, çocukları eğlendirdi.

Liv Hospital Samsun hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak adına hastaneye palyaço davet ederek çocuklara özel eğlence düzenledi. Etkinlikte misafir çocuklar, palyaçoyla birlikte balon yapma, yüz boyama ve dans etkinlikleri yaparak renkli dakikalar geçirdi. Aileler de çocuklarıyla birlikte eğlendi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, "Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda coşkumuzu dünya çocuklarıyla paylaştığımız bir bayramdır. Hastane olarak doktorlarımızla birlikte çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık, eğlenceli anlar yaşadık. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - SAMSUN

Hastanede 23 Nisan kutlaması
Hastanede 23 Nisan kutlaması
Hastanede 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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