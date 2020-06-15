Hastanede 2 grup arasında kavga Gaziantep'teki bir özel hastanede çıkan bıçaklı kavgada, 1'i hemşire 4 hastane çalışanı yaralandı.

Gaziantep'teki bir özel hastanede çıkan bıçaklı kavgada, 1'i hemşire 4 hastane çalışanı yaralandı.

Düztepe Mahallesi'ndeki bir özel hastanede, 2 hasta yakını grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hastane güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar hastane dışına çıkarıldı.

Kısa süre sonra gruplardan biri bıçaklarla tekrar hastaneye gelerek hem çalışanlara hem de karşı tarafa saldırdı.

Polisin araya girmesiyle yatışan olayda 1 hemşire, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta danışma görevlisi yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Basınla paylaşılan görüntülerde ise kavga anı ve hastane personelinin yaralanması yer aldı.

Kaynak: AA