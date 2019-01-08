Hastane Yolunda Ulaşım Durdu, Polis Aracıyla Anayol Kapatıldı

Zonguldak'ta dünden buyana kar etkisini sürdürürken, Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek binasının bulunduğu ana yol kardan dolayı kapanma noktasına geldi. Polis aracıyla ana yol kapatılırken güzergahı kullanmak isteyen sürücüler geri çevrildi.

Kent genelinde dünden buyana kar etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde beyaza bürünen kar ile yola çıkan vatandaşlar, iş yerlerine ulaşmak için zor anlar yaşadı. Bazı hastalar ise yoğun yağan karın engel olması üzerine ulaşımda güçlükler yaşadı.

Site Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası'na gitmek isteyen bazı vatandaşlar, kar nedeniyle çoğunluğu rampa olan yolu kullanamadı. Ulaşımın durma noktasına geldiği güzergahta ekipler temizlik çalışmasını sürdürürken bir süre yol ulaşıma kapatıldı. Polis ekipleri de polis otosuyla ana yolu kapattı.

Aynı güzergahta yakın bölgelere gitmek isteyenlere izin verildi. 1.5 saatlik yolculukla hastaneye ulaşmak isteyen İdris Kirpançı, yol kapalı. Ben 1.5 saattir ulaşmaya çalışıyorum. Yol baştan sona kadar kötü. Yolları kazımamışlar. Ben eskiden Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ambulans şoförlüğü yaptım. Benim gidemediğim yolu herkes de kolay kolay gidemez" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA