Hastane yolunda kaza: 1 yaralı

Samsun'da hastaneye kontrole giden otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesinin Toybelen mevkisi Samsun-Ankara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ladik ilçesinde ikamet eden ve Samsun'da özel bir hastanede bir ay önce anjiyo olan Sabri Abay (66), kullandığı 55 LL 248 plakalı otomobili ile hastaneye kontrole giderken kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Tuncer yönetimindeki 55 AHV 69 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Şamey Abay yaralandı. Yaralı kadın 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA