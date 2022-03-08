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Hastane yolu yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hastane yolu yenileniyor

Adıyaman Belediye yaz sezonu boyunca devam edeceği asfalt yenileme çalışmalarına hızlı başladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye yaz sezonu boyunca devam edeceği asfalt yenileme çalışmalarına hızlı başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları şimdide Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda başladı. Hastane önündeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, daha önce söz verdikleri yol yenileme çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, "Görev alanımızdaki sorunlu tüm yolları biliyoruz. Hazırladığımız plan doğrultusunda kendi plentimizde ürettiğimiz asfaltımızla, ilimizde yol sorunu kalmayacak" diye konuştu.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte açılan asfalt sezonunun kendileri için yoğun geçeceğini de belirten Başkan Kılınç, bu yaz mevsiminde kendi tesislerinde ürettikleri asfaltlar ilde asfalt sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Hastane yolu yenileniyor

Hastane yolu yenileniyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Hastane, Yerel, Haberler

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