Hastane yatağından bebeği kaçırılan anne, bebeğine böyle kavuştu
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Hastane yatağından bebeği kaçırılan anne, bebeğine böyle kavuştu

Hastane yatağından bebeği kaçırılan anne, bebeğine böyle kavuştuVahdet AYAZ, (DHA)- Çin'de bir ailenin yeni doğan bebeği, bir kişi tarafından hastane yatağından kaçırıldı.

25.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:24

Hastane yatağından bebeği kaçırılan anne, bebeğine böyle kavuştu

Vahdet AYAZ, (DHA)- Çin'de bir ailenin yeni doğan bebeği, bir kişi tarafından hastane yatağından kaçırıldı. Şüpheli, bebeği başka bir aileye sattı ve birkaç günün ardından polis tarafından yakalandı. Annenin bebeği polisten teslim alırken yaşadığı duygusal anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Çin'in Yunnan bölgesindeki Weixi Lisu Özerk Bölgesi'ndeki bir hastanede, 5 Temmuz'da meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında hastaneye araçla gelen bir kişi, 46 saat önce doğan bir bebeği yatağından alarak kaçırdı. Bebeğin annesi, emzirmek için bebeğin yanına gittiğinde yatağında göremedi. Aynı gece hastaneye gelen polis, hastanenin güvenlik kameralarını inceledi, şüpheliyi ve kullandığı aracı tespit etti. Polis yetkilileri, aynı gün içerisinde bir inceleme ekibi oluşturarak bebeği 76 saat süren operasyon sonucunda aileye teslim etti. Annenin bebeğini kucağına almasıyla yaşanan duygusal anlar ise anbean kameralara yansıdı.

ÇOCUĞU 50 BİN YUANA BAŞKA AİLEYE SATTI

Şüpheli kişinin bebeği gece 02.25 sıralarında kaçırdığı ve Yunnan bölgesinden yaklaşık 1300 kilometre mesafede bulunan Siçuan bölgesindeki Ebian kentinde 50 bin yuana (48 bin TL) Luo adındaki bir kişiye sattığı ifade edildi. İnceleme için oluşturulan polis ekibi, 2 bin aracın kayıtlarını inceleyerek şüphelinin aracını tespit etti. Daha sonra şüpheli polis tarafından Yunnan bölgesinin kuzeyindeki Lijiang kentinde yakalandı. Bebeğin başka bir aileye satıldığını öğrenen polis, hızlıca Luo adlı kişinin evine giderek bebeği geri aldı.

BEBEK 11 TEMMUZ'DA AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Bebek, Luo adlı kişinin evinden alındıktan sonra aile arandı. Polis, kaçırılan bebeği ailesine teslim ettiğinde ise duygusal anlar yaşandı. Annenin gözyaşlarıyla bebeğine sarıldığı ve öptüğü, eşinin ise anneye destek olduğu görüldü. Yerel medyaya konuşan baba, 'Polisin yardımı olmasaydı, bebeğimizi bir daha asla göremeyebilirdik' ifadelerini kullandı.

Hastane yatağından bebeği kaçırılan anne, bebeğine böyle kavuştu

Kaynak: DHA

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