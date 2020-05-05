Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği
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Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği

Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği
05.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:24

Arnavutköy Hadımköy'de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışan işçiler, mahallede yaşayan kadınlar tarafından yapılan yemeklerle iftarlarını açtı.

Arnavutköy Hadımköy'de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışan işçiler, mahallede yaşayan kadınlar tarafından yapılan yemeklerle iftarlarını açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılması planlanan hastanenin bulunduğu bölgede yaşayan kadınlar, inşaat çalışmalarında görev yapan işçileri ramazan ayında yalnız bırakmadı. Mahalle sakinleri, işçilerin iftarda yemeleri için evlerinde pişirdikleri yemeklerden getirdi.

Hadımköy Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane inşaatında görev yapan işçilerin bir iftarlarını da kendileriyle yapmalarını istediklerini dile getirdi.

Atıl durumdaki hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü hatırlatan Fırıncı, "Mahallemizde ikamet eden annelerimizin, ablalarımızın yaptığı el emeği göz nuru ev yemeklerini burada çalışan işçilerimize teslim ettik. Buradaki en büyük amacımız, işçilerimizin bir iftarını mahallemizin ikramı olarak yapmalarını sağlamaktı." dedi.

Çalışmaların neredeyse yüzde 60'ının bittiğini ve 20 gün içinde hastanenin hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Fırıncı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Hastaneye kavuşacağımız için çok mutluyuz"

Mahalle sakinlerinden Elif Köse, koronavirüs salgınının birlik olmanın önemini gösterdiğini söyledi. Mahallede yaşayan kadınlar olarak hastane inşaatında çalışan işçilere destek olmak istediklerini dile getiren Köse, "Mahallemizde hastaneye kavuşacağımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Niyase Çetin de 56 yıldır Hadımköy'de ikamet ettiğini belirterek, hastanenin yeniden hizmete girecek olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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