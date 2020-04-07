Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi Kargo terminalinin bulunduğu alanda hareketlilik dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı.

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi

Kargo terminalinin bulunduğu alanda hareketlilik dikkat çekti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlanan kargo terminallerinin bulunduğu bölgede son durum görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması ardından Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlana bölgelerde hazırlık çalışmaları başladı. Kargo terminallerinin bulunduğu bölgede yaşanan hareketlilik kameralara da yansıdı. Havalimanı'nda park halinde bulunan uçaklar ve uçakların iniş kalkışlarının ise devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA