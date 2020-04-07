Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi Kargo terminalinin bulunduğu alanda hareketlilik dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı.

07.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:49
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi

Kargo terminalinin bulunduğu alanda hareketlilik dikkat çekti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlanan kargo terminallerinin bulunduğu bölgede son durum görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması ardından Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlana bölgelerde hazırlık çalışmaları başladı. Kargo terminallerinin bulunduğu bölgede yaşanan hareketlilik kameralara da yansıdı. Havalimanı'nda park halinde bulunan uçaklar ve uçakların iniş kalkışlarının ise devam ettiği görüldü.

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi

Kaynak: İHA

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Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
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