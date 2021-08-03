Hastane yanındaki yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastane yanındaki yangın korkuttu

Hastane yanındaki yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesi arkasında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesi arkasında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu. Bölgedeki çok sayıda vatandaşın da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına itfaiye müdahale etti.

Altıeylül'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunun bir konutun bahçesinde yangın çıktı. Hastanenin arkasındaki evin bahçesinden yükselen dumanlar vatandaşları harekete geçirdi. İtfaiyeye haber verilmesinin ardından yangın bölgesine çok sayıda vatandaş da yardıma koştu. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - BALIKESİR

Hastane yanındaki yangın korkuttu
Hastane yanındaki yangın korkuttu
Hastane yanındaki yangın korkuttu
Hastane yanındaki yangın korkuttu
Hastane yanındaki yangın korkuttu
Hastane yanındaki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Prens William Diana Spencer
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hastane yanındaki yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 17:26:50. #1.16#

title