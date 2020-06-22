Hastane yangınını tedavi gören madde bağımlısının çıkardığı iddiası
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Hastane yangınını tedavi gören madde bağımlısının çıkardığı iddiası

Hastane yangınını tedavi gören madde bağımlısının çıkardığı iddiası Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde meydana gelen yangının hastanede tedavi gören bir madde bağımlısı tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

22.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:31

Hastane yangınını tedavi gören madde bağımlısının çıkardığı iddiası

İSTANBUL - Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde meydana gelen yangının hastanede tedavi gören bir madde bağımlısı tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Hastaların pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük paniğe neden olan yangının hastanede tedavi gören madde bağımlısı bir şahsın odasında başladığı iddia edildi. Yangını çıkardığı öne sürülen madde bağımlısı şahsın yaşanan panik sırasında hastaneden kaçtığı belirlendi. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Hastane yangınını tedavi gören madde bağımlısının çıkardığı iddiası

Kaynak: İHA

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