Hastane var, yerini gösteren bir tane tabela yok Bilecik'in Pazaryeri ilçesi her gün ilçe dışından gelen yüzlerce misafir ağırlarken, Pazaryeri İlçe Hastanesini gösteren yön tabelası olmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi her gün ilçe dışından gelen yüzlerce misafir ağırlarken, Pazaryeri İlçe Hastanesini gösteren yön tabelası olmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Bilecik'in doğası ve göletleriyle ünlü turizm cenneti olan Pazaryeri'ne günde yüzlerce turist geliyor. İlçeye gezmeye gelen kişilerin hastane ile ilgili bir işi olunca, sora sora hastane arıyorlar. Hal böyle olunca ilçeye gelen yerli yabancı turistler bu duruma tepki gösterirken, yetkililerden biran önce hastaneyi gösteren talebelerin konulmasını istediler. - BİLECİK Kaynak: İHA