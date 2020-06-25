Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe atan anneye 16 yıl hapis ANTALYA'da nişanlısından hamile kalıp, hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği kız bebeği çöp kovasına atarak ölümüne neden olmaktan yargılanan Hande Arıkan (18), 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da nişanlısından hamile kalıp, hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği kız bebeği çöp kovasına atarak ölümüne neden olmaktan yargılanan Hande Arıkan (18), 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 14 Ocak'ta Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hande Arıkan, 2018 yılının Temmuz ayında, nişanlısı A.K. (22) ile birliktelik yaşadı. Arıkan, ocak ayında karın ağrısı şikayetiyle önce sağlık ocağına gitti. Buradaki doktorların "Kimseyle ilişkiye girdin mi?" sorusuna korkusundan "Girmedim" yanıtını veren Hande Arıkan'a, taş düşürüyor olabileceği söylendi. İlaç yazılıp eve gönderilen Hande Arıkan'ın karın ağrısı devam edince, bu kez ablası B.A. tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BEBEĞİ ÇÖP KOVASINA ATTIAcil serviste serum takılan Arıkan, bir süre sonra serumu çıkartarak kadınlar tuvaletine gitti. Hande Arıkan burada kız bebek dünyaya getirdi. Bebeği çöp kovasına atıp kapağını kapatan Hande Arıkan, ablasına haber verdi. Tuvalete giren B.A., Hande Arıkan'ı kan içinde görünce hastane personelini çağırdı. Sedyeye alınıp müdahale edilen Hande Arıkan'ın doğum yaptığını tespit eden doktorlar, bebeğin nerede olduğunu sordu. Ancak Arıkan, bebekle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine hastane personeline tuvaletlerin ve hastane içinin kontrol edilmesi talimatı verildi. Yapılan kontroller sırasında bebek çöp kovası içinde ölü bulundu.ADLİ TIP: BEBEK CANLI DOĞDUGözaltına alınan Hande Arıkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebeğin ölü muayenesinde ise otopsi yapılmasına karar verildi. Soruşturma sırasında dosyadaki mevcut bilgi ve bulgular, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan inceme sonucunda hazırlanan raporda, kız bebeğin rahim içi 36-37 haftalık gelişim gösterdiğine dikkat çekilerek, "Bebek canlı doğmuştur. Ölümü göbek kordonunun bağlanmaması, hipotermi ve havasız ortamda kalmaya bağlı meydana gelmiş olduğu anlaşılmıştır" denildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise "Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre suça sürüklenen çocuğun canlı bebek dünyaya getirdiği, bebek canlıyken tuvalette bulunan çöp kovasına attığı, onun bu şekilde suça sürüklenen çocuk tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştır" denildi.'ÖLÜ DOĞDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'Gelen raporun ardından Hande Arıkan, 16 Eylül'de Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Hakkında, 'canavarca hisle üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede suçlamaların büyük kısmını kabul eden Hande Arıkan, "Ben ailemden haber siz ilişkiye girmiştim. Bu nedenle korktum. Onların haber i olmasın diye bebeği çöp kutusuna attım. Bebeği çöp kutusuna atınca ağlamıyordu. Öldüğünü zannettim. Kimse bilmesin, görmesin diye de kapaklı çöp kutusunun içine attım. Bana kimse yardım etmedi. Ben bebeğin sağ doğduğunu anlamadım. Hatta ölü doğduğunu düşündüm. Çünkü dediğim gibi ses vermiyordu. Öldürme kastım yoktu. Bu olayın kimse tarafından duyulmaması için bu şekilde davrandım. Pişmanım" diye konuştu.Hande Arıkan, Antalya Çocuk Ağır Mahkemesi'nde yargılanırken, bebeğin babası olduğu iddia edilen A.K. de şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti Hande Arıkan'ı 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne bulunduran mahkeme, cezayı 16 yıla indirdi.

Kaynak: DHA