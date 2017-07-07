Hastane Tuvaletinde Doğuma Soruşturma İzni Yok (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Bartın Valiliği, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana gelen sakat ve ölü doğum olayları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, basına yansıyan iddiaların Sağlık Bakanlığı, valilik ve adli makamlarca takip edildiği belirtilerek, "Olaylar ile ilgili olarak yapılan inceleme ve soruşturmalarda; somut suç unsuruna rastlanmadığı, adli, idari, disiplin ve mali yönden herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek görülmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte inceleme ve soruşturmaya konu olmuş olaylarla ilgili yeni bulguların ortaya çıkması halinde, süreç hassasiyetle takip edilecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca hastanede gerçekleştirilen doğumlar titizlikle takip edilmektedir" denildi.