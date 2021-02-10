Hastane randevu 182 neden aranmıyor? 2021 ALO 182 neden cevap vermiyor? MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

MHRS hastane randevusu, çevrimiçi olarak internetten veya uygulamadan alınabildiği gibi 182'den alınabiliyor. Ancak 2021 başından beri bir sorun nedeniyle Hastane randevu 182 neden aranmıyor? 2021 182 neden cevap vermiyor? MHRS hastane randevusu nasıl alınır? sorularının yanıtları merak ediliyor.

MHRS hastane randevu işlemleri ülkemizde uzun süreden beri Alo 182 üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar hastane ve aşı randevusu almak için MHRS randevu sistemi üzerinden iletişime geçmeye çalışırken 182 telefonları düşmüyor. Peki 182 neden aranmıyor, telefonlar neden düşmüyor? MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

HASTANE RANDEVU 182 NEDEN ARANMIYOR?

Hastane randevu alma işlemleri için Şubat 2021 başlangıcından itibaren pek çok sorun bildirildi. 182 hizmet hattını arayan vatandaşlar telefonun düşmemesi sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Birçok vatandaş gerek aşı randevusu gerek doktor randevusu için Alo 182 hattını kullanırken operatöre bağlanmayı beklerken telefon kapanıyor. Özellikle aşı randevularının da 182 üzerinden alınması nedeniyle bir yoğunluk yaşandığı bu nedenle de telefonların düşmediği tahmin ediliyor. Aşı ya da hastane randevusuna Alo 182 üzerinden almak isteyen vatandaşların biraz beklemesi daha sonra tekrar olması gerekiyor.

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS hastane randevusu Alo 182'nin yanı sıra uygulamayı telefona indirerek ya da internet üzerinden de alınabiliyor. MHRS hastane randevu uygulamasını cep telefonuna yükleyen vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra randevu almak istedikleri hastaneyi tercih ederek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde tarayıcı üzerinden de MHRS randevu sistemine ulaşmak ve hastane randevu işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.