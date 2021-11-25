Hastane personeline KADES anlatıldı

ADANA (İHA) - Adana polis 25 Kasım"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 200 hastane personeline Kades'i anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Seyhan Devlet Hastanesinde 200 hastane çalışanına KADES'i ve kadın haklarını anlattı.

Hastanede çalışan bir çok kadının akıllı telefonlarını KADES uygulamasını indirdi. Polis kadınların son zamanlarda sadece eşlerinden değil aynı zamanda, ailenin diğer fertlerinden ve hastanelerde hastalar tarafından da şiddete maruz kaldığını KADES programı sayesinde bunun de önüne geçileceğini anlattı. Polis ayrıca bir kadının şiddete maruz kaldığında neler yapması gerektiği bilgilendirmesini de yaptı. - ADANA