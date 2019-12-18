Hastane personelinden huzurevine ziyaret
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Hastane personelinden huzurevine ziyaret

Altınova Devlet Hastanesi personeli, Paşakent Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

18.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:44
Hastane personelinden huzurevine ziyaret

personeli, Paşakent Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.


Altınova Devlet Hastanesi Sosyal Komitesi, Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları kapsamında Paşakent Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Devlet Hastanesi çalışanları, huzurevini ziyaret ederek, yaşlılara moral verdi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve sağlık durumları hakkında bilgi alan hastane personeli, yaşlılara çiçek takdim etti. Huzurevi sakinlerini yaşlı olarak değil tecrübeli olarak gördüklerini belirten hastane yetkilileri, "Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onlar bizim büyüklerimiz. Her zaman onların yanındayız. Onları annemiz, babamız gibi görüyoruz. Burada olmak bizi çok mutlu etti" dediler. - YALOVA

Kaynak: İHA
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