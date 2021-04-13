HASTANE PENCERESİNDEN DÜŞEN KORONAVİRÜS HASTASI AĞIR YARALANDI

DENİZLİ'de, koronavirüs hastası İsmail G. (33), tedavi gördüğü devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralandı.

DENİZLİ'de, koronavirüs hastası İsmail G. (33), tedavi gördüğü devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İsmail G., dün Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. C-Blok'ta tek kişilik odada tedavi gören İsmail G., bugün saat 15.00 sıralarında, 3'üncü kat penceresinden bahçedeki beton zemine düştü. Gürültüye koşan çevredekiler durumu acil servise bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail G., sedye ile acil servise taşındı. Durumu ağır olan İsmail G., tedaviye alındı. İsmail G.'nin düşmesi ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı