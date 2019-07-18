Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede

Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek haktan ücret aldığı iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek" suçundan adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ücretsiz otopark alanını, İl Milli Emlak Müdürlüğünden otopark olarak kiralamak isteyen kişiler, başvurularına cevap gelmeden alanı kiraladıklarını iddia ederek 15 Temmuz gecesi boş araziyi otopark alanı olarak çevirmişti. Hastanenin otoparkını yasa dışı işleterek sürücülerden ücret alan 7 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA