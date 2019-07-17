Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret alan kişilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ücretsiz otopark alanını, İl Milli Emlak Müdürlüğünden otopark olarak kiralamak isteyen kişiler, başvurularına cevap gelmeden alanı kiraladıklarını iddia ederek 15 Temmuz gecesi boş araziyi otopark alanı olarak çevirdi.

Hastanenin otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret alan kişilere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 7 şüpheliyi "devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek" suçundan gözaltına aldı.

Samsun Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, otopark alanının sağlık yatırımı amacıyla 2017 yılında 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmaz olduğu bildirildi.

Bu alanın, tahsis amacına yönelik planlanan sağlık yatırımları hayata geçirilinceye kadar vatandaşların otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesinden destek alınarak hastane için ücretsiz otopark haline getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hal böyle iken vatandaşlarımız tarafından ücretsiz otopark olarak kullanılan bu alanda 15 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından sağlığa tahsis süresinin sona erdiği ve bu nedenle ücretli otopark olarak işletmek amacıyla İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıkları iddiasıyla alanın önüne bariyer koymak ve tabela asmak suretiyle işgal olayının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Öncelikle bilinmesini isteriz ki bu işgal olayında Müdürlüğümüz ve Hastanemizin idari bir tasarrufu olmadığı gibi Hazine taşınmazının yönetimiyle alakalı diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla da bir ilgisi bulunmamaktadır."

İşgalin durdurulması amacıyla Sağlık Müdürlüğünün hemen harekete geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde gerekli görüşme ve yazışma yapılmıştır. Valiliğimizin talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bahse konu alandaki bariyerler kaldırılmış, yasa dışı otopark faaliyeti sonlandırılmış ve otopark alanı tekrar ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu konuyla ilgili idari iş ve işlemler devam etmekte olup, adli tahkikat süreci başlatılmıştır."

Kaynak: AA