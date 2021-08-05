Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı

Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

ADANA'da bir hastanenin otoparkındaki panelvanda bekleyen Ahmet Ç. (55) ve oğlu Hikmet Ç. (32), husumetli oldukları iki kardeşin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

ADANA'da bir hastanenin otoparkındaki panelvanda bekleyen Ahmet Ç. (55) ve oğlu Hikmet Ç. (32), husumetli oldukları iki kardeşin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Saldırı sonrası kaçan Y.M. (24) ile kardeşi D.M. (17) saklandıkları bir evin damında polis tarafından yakalandı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Panelvanın içerisinde bekleyen Ahmet Ç. ve oğlu Hikmet Ç., aralarında husumet bulunan Y.M. ve kardeşi D.M.'nin tabancayla saldırısına uğradı. Kurşunlar Ahmet Ç.'nin başını sıyırırken, bir kurşun oğlu Hikmet Ç.'nin başına isabet etti. İki kardeş, saldırı sonrası koşarak izlerini kaybettirdi.

AMELİYATA ALINDIHastanedeki sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ahmet Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Hikmet Ç. ise ameliyata alındı.Saldırganları yakalamak için çevrede çalışma yapan ekipler, iki kardeşin kullandığı tabancayı bir sitenin bahçesinde ele geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine evlerin damlarında arama yapan ekipler, Y.M. ve D.M.'yi saklandıkları bir evin damında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Onur Akay Haluk Levent Prens William
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 20:19:47. #1.15#

title