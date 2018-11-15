Hastane Otoparkında Çatışma Çıktı: Ölü ve Yaralılar Var

Adana'da hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ARACINDA OTURAN BABA-OĞUL SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Büyükgöçer ve oğlu Ahmet Büyükgöçer hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ozan ve Ahmet Büyükgöçer ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE 21 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ozan Büyükgöçer hayatını kaybederken, Ahmet Büyükgöçer'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay mahallinde bulunan İsmail İ. de açılan ateş sonrasında bacağından hafif yaralandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanede çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme polisleri yaptığı çalışmada 21 adet boş kovan buldu. Olayı gerçekleştiren kişiler ise otomobilleriyle hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.