Hastane Otoparkında Silahlı Kavga

Hastane Otoparkında Silahlı Kavga

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 2 kişi arasında tabancalı kavga çıktı.

Hastane Otoparkında Silahlı Kavga

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 2 kişi arasında tabancalı kavga çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Otoparkta karşılaşan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar yanlarındaki tabancalarla birbirlerine rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen polis, 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet'e götürdü.

- Malatya

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et