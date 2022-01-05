Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı - Haberler
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Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halinde otomobil hastane bahçesinde cayır cayır yandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halinde otomobil hastane bahçesinde cayır cayır yandı. Olayda şeseri kimse yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kuşadası Devlet Hastanesi otoparkında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını hastane otoparkına park eden L.E., tedavi olmak için hastaneye girdi. Bu sırada araçtan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangın çevreye sıçraması kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Son Dakika Haberleri

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