Hastane Otoparkında Jandarma Ekiplerine Ateş Açıp Kayıplara Karıştı
Pendik'te hastane bahçesinde gözaltına alınmak istemeyen bir kişi jandarmaya ateş açtı. Bir jandarma personeli hafif yaralanırken şüpheli kayıplara karıştı.
Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 jandarma personeli yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı.
HASTANE OTOPARKINDA GÖZALTINA ALINIRKEN ATEŞ AÇTI
Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında gözaltına alınmak istendiği sırada jandarmaya ateş açtı. Ekipler de şüpheliye karşılık verdi.
JANDARMA PERSONELİ HAFİF YARALANDI
Çıkan çatışmada bir jandarma personeli hafif yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
YORUMLAR (20)
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Kardeşim felç edin bu pkk liyiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bugün cop konuşacak. Merak etmeyin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu şerefsizi yakalarsanız ki yakalıyacaksınız ,sizden ricam sağ almayın kafasına sıkın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Benim Mehmetcigime Kurşunsıkan Eller Kırılsın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HER TÜRLÜ KRİZİN BİTMESİ İÇİN MUHARREM İNCECevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır