Hastane Otoparkında Jandarma Ekiplerine Ateş Açıp Kayıplara Karıştı

Hastane Otoparkında Jandarma Ekiplerine Ateş Açıp Kayıplara Karıştı

Pendik'te hastane bahçesinde gözaltına alınmak istemeyen bir kişi jandarmaya ateş açtı. Bir jandarma personeli hafif yaralanırken şüpheli kayıplara karıştı.

Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir kişi jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 jandarma personeli yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı.

HASTANE OTOPARKINDA GÖZALTINA ALINIRKEN ATEŞ AÇTI

Kocaeli sivil jandarma ekiplerinin takibindeki şüpheli, Pendik'teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında gözaltına alınmak istendiği sırada jandarmaya ateş açtı. Ekipler de şüpheliye karşılık verdi.

JANDARMA PERSONELİ HAFİF YARALANDI

Çıkan çatışmada bir jandarma personeli hafif yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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