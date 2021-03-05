Son dakika haberi! ZONGULDAK Hastane otoparkında iki güvenlikçiyi vuran saldırganlar adliyede

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Son dakika gündem haberi: Hastane otoparkında iki güvenlikçiyi vuran saldırganlar adliyedeZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, hastane otoparkında iki güvenlik görevlisini tabancayla ateş ederek vuran Tahsin K. ve kardeşi Tayfun K. ve babaları Raci K., adliyeye sevk edildi.

Hastane otoparkında iki güvenlikçiyi vuran saldırganlar adliyede

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, hastane otoparkında iki güvenlik görevlisini tabancayla ateş ederek vuran Tahsin K. ve kardeşi Tayfun K. ve babaları Raci K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Aracını hatalı park ettiği öne sürülen sürücü ile kendisini uyaran güvenlik görevlileri Tolga Temelkuran ve Rahmi Özkara arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen Tahsin K. ve kardeşi Tayfun K. ve babaları Raci K. güvenlik görevlilerine saldırdı. Çıkan arbedede Temelkuran ve Özkara, tabancayla ateş edilmesi sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki güvenlik görevlisi, tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tayfun ve Tahsin K. ile babaları Raci K., adliyeye sevk edildi. Tabancayı ateşleyen kişinin Tahsin K. olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı