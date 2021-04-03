Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak
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Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, dün İHA'nın 'Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu' adlı haberinin ardından "Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak" açıklaması yaptı.

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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, dün İHA'nın 'Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araç parkı sorunu' adlı haberinin ardından "Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak" açıklaması yaptı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımız yatırım programı kapsamında, Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Köyü Mevkii, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı adresinde tamamlanan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet binası 6 Eylül 2020 tarihinde tarihten itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Hastane açılışının akabinde otopark ihtiyacının olduğu görülerek hastane inşaat sahası alanı yanında kalan ve Bakanlığımızca hastane ihtiyaçları için Bilecik İl Özel İdaresi aracılığı ile kamulaştırılan 5 bin 632 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın hastanenin otopark ihtiyacının giderilmesi için kullanılması planlanarak 17 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımızdan ödenek ve izin istenmiştir. 7 Aralık 2020 tarihinde Bakanlığımızca belirlenen alanda hastane otoparkı yapımı için ödenek ve izin verilmiştir. Bilecik İl Özel İdaresince otopark yapımı için projelendirme ve ihale süreçleri tamamlanmış olup 10 Mart 2021 tarihinde 2021/94653 kayıt numaralı 120 araçlık hastane otoparkı yapım ihalesi gerçekleşmiştir. Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale sonucunda mevcut durumda sözleşme imzalanmış olup 5 Nisan 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak otopark yapımına başlanacaktır" denildi. - BİLECİK

Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak
Hastane otoparkına 120 araçlık ek yer yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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