Hastane-Otogar Köprülü Kavşağı'nın ihalesi yapıldı
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Hastane-Otogar Köprülü Kavşağı'nın ihalesi yapıldı

Hastane-Otogar Köprülü Kavşağı'nın ihalesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hastane-Otogar farklı seviyeli köprülü kavşağının ihalesinin yapıldığını müjdeledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hastane-Otogar farklı seviyeli köprülü kavşağının ihalesinin yapıldığını müjdeledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın Altınşehir-Üniversite farklı seviyeli köprülü kavşağın açılış programında gündeme getirdiği ve açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ilettiği Hastane-Otogar farklı seviyeli köprülü kavşağının ihalesinin yapıldığı müjdelendi.

Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "Seçim sürecinde söz verdiğimiz projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adıyaman hastane-otogar farklı seviyeli köprülü kavşağın yapım ihalesi 29 Temmuz Perşembe günü itibariyle yapıldı. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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