Hastane Önünde 2 Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hastane önünde 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki Diş Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Yenişehir yönünden gelen Özgür Usta (29) yönetimindeki 16 ACM 766 plakalı otomobil hastaneye dönüş yaparken, Kemal Baştürk (50) yönetimindeki 16 KJT 54 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobiller hurdaya dönerken, sürücüler ve Usta'nın otomobilinde yolcu olarak bulunan Mustafa Alyüz yaralandı. 3 yaralı çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa

Kaynak: DHA