KKTC'de silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
- Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel