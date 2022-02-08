KKTC'de silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hayatını kaybetti - Haberler
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KKTC'de silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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KKTC'de silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hayatını kaybetti

- Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

- Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Halil Falyalı, Saldırı, Hastane, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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