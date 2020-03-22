Hastane kantininde sağlık personeline yiyecek ve içecekler 1 ay ücretsiz
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Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel

Hastane kantininde sağlık personeline yiyecek ve içecekler 1 ay ücretsiz

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantininde tüm sağlık personeline bir ay boyunca yiyecek ve içecekler ücretsiz ikram edilecek.

22.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:11
Hastane kantininde sağlık personeline yiyecek ve içecekler 1 ay ücretsiz

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantininde tüm sağlık personeline bir ay boyunca yiyecek ve içecekler ücretsiz ikram edilecek.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zafran Yemek Firmasına ait kantinde korona virüsle mücadele kapsamında hastanede çalışan tüm sağlık personellerine bir ay boyunca yiyecek ve içecekler ücretsiz ikram edilecek. Hastane çevresinde personelin görüleceği şekilde duyurular asılırken, kafe çalışanı Vedat İlhan korona virüs nedeniyle hastanedeki personellere bir ay boyunca ücretsiz yemek ikramında bulunacaklarını söyledi. İlhan, "Firmamızın yetkilisi Burhan Çiçek'in talimatıyla Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kantinimizde tüm personellere sınırsız yiyecek ve içecekleri 1 ay boyunca ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Bu süreçte hastanede çalışan personellerimize bir nevi moral olsun diye başlattığımız çalışmada hastanede görevli sağlık personellerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Akşamları sağlık personellerimizin alkışlıyoruz, kantinimizde ise ücretsiz yiyecek ve içecek ikram ediyoruz. Bu örnek davranış için firma yetkilimiz Burhan Çiçek'e de teşekkür ediyorum. Her zaman halkımızın ve devletimizin de yanındayız" dedi.

"Her zaman sağlık personellerimizin yanındayız"

Korona virüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalışan sağlıkçılara moral vermek isteyen hayırsever iş adamının bu örnek davranışı vatandaşlar ve sağlık personelleri tarafından takdir topladı. Kantinden yiyecek ve içecekleri ücretsiz olarak alan hastane çalışanları ise yapılan bu çalışmadan dolayı yetkililere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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