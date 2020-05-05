Hastane inşaatından düşen işçi öldü
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Hastane inşaatından düşen işçi öldü

Hastane inşaatından düşen işçi öldü
05.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:46

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş (57), yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş (57), yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Değirmendere Yüzbaşılar mevkiindeki devlet hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan Ahmet Keleş bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Keleş, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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