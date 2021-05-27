Hastane inşaatında beton mikseri devrildi: 1 yaralı
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Hastane inşaatında beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Hastane inşaatında beton mikseri devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da yapımı devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yapımı devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan tarafında yapımı devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında İsmail G. idaresindeki 46 ND 395 plakalı Mercedes marka beton mikserinin tekeri temel kazısında açılan çukura girdi. Tekerin çukura girmesiyle kontrolden çıkan mikser bulunduğu yerde devrildi. Meydana gelen olayda sürücüsü İsmail G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hastane inşaatında beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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