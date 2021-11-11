Hastane için arsa takamı tamam

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin içinde olduğu ve Kütahya adına önemli olan KSBÜ merkez kampus ve genişleme alanında 600 yataklı yeni bir hastane yapılmak üzere arsa takas işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yaptığı açıklamayla Kütahya'ya müjdeli haberi verdi. Başkan Işık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Üniversite Yer Seçim Kurulu'nun uygulama alanı içinde yer alan Kütahya Belediyesine ait taşınmazların, tahsisi/belediyenin vergi borcuna mahsuben Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kullanımı ile ilgili bir protokol imzalanmıştı.

Başkan Işık, "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bakanlık tarafından yapılacak olan 600 yataklı yeni bir hastane yapımı için kullanılmasının önü açıldı. Böyle hayırlı bir hizmet şehrimize kazandırılacak yeni bir hastane yapımıyla vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklenti içinde olduğu doğu Kütahya bölgesine de bir hastane yapımına sebep olacaktır. Bu hizmette emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri başta olmak üzere, valimiz, Milli emlak müdürümüz, belediyemizin ilgili müdürleri ve başkan yardımcılarıma ve çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın yapacağı hastane ile hem üniversitemiz sağlık bilimleri konusunda kendi genişleme alanında bir uygulama hastanesinin imkanına kavuşurken, hem de o bölgede şehrimizin önemli bir bölümüne hizmet vermiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Kütahya Belediyesi olarak böyle hayırlı bir iş için adım atmak ve bunun takipçisi olmak bizim görevimizdi. Hemşerilerimiz adına bu görevi yerine getirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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