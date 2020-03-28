Hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması için Acil Triaj çadırı kuruldu Hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması için Acil Triaj çadırı kuruldu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.

Hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması için Acil Triaj çadırı kuruldu KARABÜK - Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu. Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu. Hastalara ilk muayenenin yapıldığı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Kaynak: İHA