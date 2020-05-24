Hastane güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalışan kişi engellendi
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Hastane güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalışan kişi engellendi

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalıştığı ileri sürülen bir hasta yakını çevredekiler tarafından engellendi.

Hastane güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalışan kişi engellendi
24.05.2020 00:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 01:06

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalıştığı ileri sürülen bir hasta yakını çevredekiler tarafından engellendi.

Hastanenin acil servis bölümüne gelen bir hasta yakını, maske takması için kendisini uyaran güvenlik amiri ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracının bagajından testere alan şüpheli, çevredeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Hastane Başhekimi Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tartışmanın maske takılması konusunda yaşandığını, olayı görenlerin şüpheliyi uzaklaştırdığını söyledi.

Böylesi zor günlerde, yaşanan bu tür olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Güneş, şüpheli hakkında kamu davası açacaklarını söyledi.

Öte yandan yaşanalar bir hastane personeli tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin bagajından testere alması, çevredekilerin kendisine müdahalesi ve uzaklaştırılması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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