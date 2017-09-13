Hastane Görevlilerine Fiziksel Müdahale ve Hakaret İddiası

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hastaya müdahale sırasında darbedildiğini öne süren doktor, hasta nakil personeli ile güvenlik görevlisi hasta yakınlarından şikayetçi oldu.



Alınan bilgiye göre, Tavas Devlet Hastanesi hasta nakil ekipleri, Samanlık Mahallesi'nde Mehmet K'nın rahatsızlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaya müdahalesi sırasında "geç geldikleri" gerekçesiyle hastanın oğlu, kızı ve eşinin tepkisine maruz kaldıkları iddia edildi.



Ambulans tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet K'nın yakınları, hastanede de hastane personeli ile güvenlik görevlisine fiziksel müdahalede bulundu.



Olayla ilgili nöbetçi hekim, hastayı almaya giden sağlık personeli ve güvenlik görevlisi, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.



Olayla ilgili olarak Denizli Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, olayın şiddetle kınandığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Denizli Tavas Devlet Hastanesi hasta nakil ambulans ekibine dün gece saatlerinde, hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziki saldırı yapılmıştır. Kendisinin muhtar olduğunu iddia eden bir şahıs sağlık personeli ekibimize çok ağır tehditler savurmuştur. Ambulans tekmelenmiş yumruklanmış ve zarar verilmiştir. Şifa veren ellere yapılan bu ve buna benzer saldırılar son bulmalıdır. Görevi başında bu travmaya maruz kalan mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Süracen takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."