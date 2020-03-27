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Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Yerel

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi Çalıştığı hastaneden tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen iki kişi malzemelerle ele geçirildi Giresun'da çalıştığı hastaneden tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen iki kişi malzemelerle ele geçirildi.

27.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:58
Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Çalıştığı hastaneden tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen iki kişi malzemelerle ele geçirildi

GİRESUN - Giresun'da çalıştığı hastaneden tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen iki kişi malzemelerle ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından da tutuklandı.

Bir süredir Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaybolan tıbbi malzemelerin izini süren Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki personeli tespit ederek çaldıkları malzemelerle birlikte ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanenin yoğun bakım ünitesinde kullanılan eldiven ve sarf malzemelerinin kaybolduğu iddiası ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda güvenlik kamera görüntülerini de izleyen emniyet görevlileri F.G. isimli hastane çalışanına ait araca yine İ.D isimli hastane çalışanın 2 karton koli bıraktığı, bir müddet sonra F.G. isimli çalışanın, İ.D.'nin aracının yanına giderek birlikte bu araca bindikleri ve aracın hastane otoparkından çıkış kısmına doğru hareket ederek hastaneden ayrıldıklarını gördü. Yapılan tespitler üzerine aracı kullanan İ.D. ikametinin önünde durdurularak, kendi rızası ile çantasında bulunan 2 kutu 100'lük muayene eldiveni ile açık halde bulunan 1 kutu 100'lük eldiveni görevlilerimize teslim etti. Olayla bağlantılı olan F.G. isimli şahıs ise Devlet Hastanesi'nde gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamada hastane personelleri F.G. ve İ.D.'nin yaklaşık 4 aylık süreçte farklı zamanlarda hastanenin genel yoğun bakım deposundan yüklü miktarda eldiven ve sarf malzemeleri çıkardıklarını itiraf ettiği kaydedildi. Şahısların her ikisinin ikametinde ve aracında savcı talimatı ile arama ve el koyma talimatına istinaden çok miktarda tıbbi ve temizlik malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından İ.D. ve F.G. isimli zanlılar sevk edildikleri mahkeme tarafından "iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık" suçundan tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Kaynak: İHA

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Hastane fareleri yakayı ele verdi

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