Hastane Fareleri Yakalandı.

Gaziantep'te bir hastanede yatan hastanın cep telefonlarını çalan 2 şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil Devlet Hastanesinde yatmakta olan bir hastanın cep telefonunun çalınması olayının ardından çalışma başlatan polis ekiplerdi, kamera kayıtlarında yaptığı incelemede şahısların kimliğini belirledi. Şahısların ve telefonun izini süren polis iki şahsı yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şahısların telefonu ise Vatan Mahallesinde bir işyerini çalıştıran İ.K. isimli şahsa sattığını tespit etti. Şahısların 29 Kasım 2018 günü Karacaahmet Mahallesinde bir işyerinden de 1 adet cep telefonu çaldıkları bu telefonu da Vatan Mahallesinde bir işyerini çalıştıran A.K. isimli şahsa sattıklarını belirledi. Her iki telefona da el koyan ekipler, telefonları sahiplerine teslim etti.

Şahısların yapılan incelemesinde A.Ç. isimli şahsın 2 ayrı işyerinden ve kurumdan hırsızlık, M.S. isimli şahsın ise 2 ayrı işyerinden, kurumdan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları öğrenildi.

Haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.Ç. ve M.S. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP