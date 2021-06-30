Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu Hastanenin acil servisi tedbir amacıyla boşaltıldı.

- Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu

Hastanenin acil servisi tedbir amacıyla boşaltıldı. Polikliniklerde muayeneye ara verildi

yangın bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesi Devlet Hastanesi ek bina inşaatının sekizinci katında meydana gelen yangında, ahşap kalıplar yandı. Yangın binanın sekizinci katında ve inşaat alanı olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

Yangın bugün saat 13.00 te meydana geldi. ek hizmet binasından dumanlar yükseldiğini fark eden personel hemen 112 Acil çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arozözleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın esnasında Kumluca Devlet Hastanesinde bir süre hizmet verilemedi. Hastanenin acil servisi tedbir amacıyla boşaltıldı. Polikliniklerde muayeneye ara verildi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arozözlerinin de destek verdiği yangın yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Hastane ek bina inşaatında yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:55:57. #1.16#

title